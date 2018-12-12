السبت.. عرض مسرحية "ضوء أخضر" من بطولة أطفال بلا مأوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تعرض يوم السبت القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري مسرحية "ضوء أخضر" والتي تم تنفيذها ضمن مشروع تحسين مستوى المعيشة للأطفال المعرضين للخطر من خلال الفن والعرض من بطولة مجموعة أطفال بلا مأوى، والذين تم تأهيلهم على مدار عام كامل للمشاركة في العرض المسرحي والذي سيقام على مسرح المركز الثقافي الفرنسي في تمام الساعة الخامسة إلا ربع من تأليف سحر الغريب، وهالة نعمان، وياسر أبو العينين، وعمرو خالد، وإخراج شريف القزاز.

و قال شريف القزاز استشاري التدريب بالفن ومخرج العمل "أنها ليست المرة الأولى التي تعرض فيها المسرحية، حيث عرضت من قبل على مسرح مركز الهناجر للفنون، ولاقت نجاحا كبيرا وقت عرضها، مشيرا إلى أن عرضها يوم السبت القادم في المركز الثقافي الفرنسي يأتي ضمن فعاليات ملتقى الفنون الأدائية للأطفال المعرضين للخطر والذي يبدأ فعالياته في الواحدة ظهرا، ويضم العديد من العروض الفنية، والمسرحية، من ضمنها عروض لمسرح العرائس، والبانتومايم، وتنظمه مؤسسة (سامو سوسيال انترناسيونال مصر) وهي منظمة فرنسية غير هادفة للربح، أنشئت بهدف دعم وتطوير الخدمات وتوفير التدخلات المناسبة للحد من ظاهرة تنامي الإقصاء الاجتماعي في المدن الكبرى والنهوض بحقوق الفئات الضعيفة وكذلك لتحسين حصول الفئات المهمشة على خدمات جيدة.

يذكر أن مشروع تحسين مستوى المعيشة للأطفال المعرضين للخطر، هو مشروع يهدف إلى التأهيل النفسي للأطفال المعرضين للخطر من خلال الفن، حيث يسعى القائمون على المشروع إلى تدريب الأطفال على استخدام الفنون، وذلك لإحداث تغييرات على المستويين النفسي والاجتماعي في حياتهم الیومیة، كما يتم تدريبهم على الفنون المختلفة كالفنون التشكيلية، وكيفية إنتاج الأعمال الخزفية واللوحات المرسومة، حيث يتم بيع منتجاتهم الفنية ويكون العائد المادي لصالح الفئة المستهدفة.