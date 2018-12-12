عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ماجدة زكي.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة عبير صبري صورة رفقة النجمة ماجدة زكي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" احتفالا بعيد ميلادها الـ50.

وعلقت" عبير" على الصورة التي ضمت أيضا بوسي شلبي، ومفيدة شيحة، قائلة" عيد ميلاد ماجدة ذكي ،كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي" ماشاء الله .

يذكر أن الفنانة عبير صبري تعاقدت على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، الذي يجرى تصويره حاليًا.