الصور الأولى للفنان أحمد ماهر بعد إجرائه عملية جراحية في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

ظهر الفنان الكبير أحمد ماهر في عزاء الفنان الكبير محمود القلعاوي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بمسجد عمر مكرم ، ويعد هذا الظهور هو الأول لماهر بعد إجرائه مؤخرًا عملية جراحية في المعدة.

وكان الفنان الكبير أحمد ماهر قد خضع لجراحة في إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة المهندسين.

يذكر أن النجم الكبير أحمد ماهر قد شارك في بطولة المسلسل الإذاعي "الليث ابن سعد"، وشاركه البطولة صبحي خليل، مديحة حمدي، طارق الدسوقي.