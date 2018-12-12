محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
ظهر الفنان الكبير أحمد ماهر في عزاء الفنان الكبير محمود القلعاوي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بمسجد عمر مكرم ، ويعد هذا الظهور هو الأول لماهر بعد إجرائه مؤخرًا عملية جراحية في المعدة.
وكان الفنان الكبير أحمد ماهر قد خضع لجراحة في إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة المهندسين.
يذكر أن النجم الكبير أحمد ماهر قد شارك في بطولة المسلسل الإذاعي "الليث ابن سعد"، وشاركه البطولة صبحي خليل، مديحة حمدي، طارق الدسوقي.
شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى للفنان أحمد ماهر بعد إجرائه عملية جراحية في المعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .