محمد صبحي متأثرًا والحزن يخيم على أحمد بدير.. 25 صورة من عزاء محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تقام الاَن مراسم عزاء الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر مكرم، وسط حضور كبير لنجوم الفن وأصدقاء الفنان الراحل

وحرص على الحضور من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء النجم محمد صبحي الذي ظهر متاثرًا طوال فترة العزاء خاصة أنه كان أحد الأصدقاء المقربين للقلعاوي، أيضاى النجم أحمد بدير الذي خيم عليه الحزن، حضر أيضا فتوح أحمد، وطارق الإبياري، وناجي سعد، ومحمد أبو داوود، وعهدي صادق، ونهال عنبر ونجلها الفنان وحسام الحسيني، ايهاب فهمي، فاروق الفيشاوي، صلاح عبد الله، وغيرهم.

ووقف لتقبل واجب العزاء في الفنان الراحل ابنه عمرو وعدد من أفراد العائلة، وشُيع جثمان الفنان الراحل ظهر أمس الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز، بجوار نادى هليوبوليس بمصر الجديدة بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، والفنان شريف خير الله والمخرج محسن فكرى.

يُذكر أن الفنان محمود القلعاوي رحل عن عالمنا الاثنين عن عمر 79 عاماً، وترك العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا الكبار محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، من بينها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتاني مجنون"، ومن الأعمال الدرامية "أيام الضحك والدموع" و"نعتذر عن هذا الحلم" و"يوميات ونيس".