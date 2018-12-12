أحمد صلاح ينشر صورته مع عادل إمام.. وهكذا وصفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة تجمعه مع الفنان عادل إمام عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وعلق "حسني" على الصورة قائلًا:" عندما تقف أمام عادل إمام تقف أمام أي ممثل في العالم، كاريزما و شخصية صعب تتكرر ربنا يديك الصحة يا زعيم"
يذكر أن "حسني" يواصل حاليا تصوير فيلم "الممر" بمدينة الإسماعلية ،الفيلم من تأليف أمير طعيمة،وإخراج شريف عرفة.
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