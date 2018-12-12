أحمد فهمي صحبة شقيقاته البنات و"البارودي وكرارة وهند صبري" في الطفولة.. صور نادرة لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد فهمي صورة، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بشقيقتيه في مرحلة الطفولة، وعلق "فهمي" على الصورة بالقول: "مع إخواتي حبايبي"، فهمي لم يكن أول من يكشف عن صورة نادرة له ولأسرته، سبقه عدد من الفنانين منهم رانيا فريد شوقي، وأمير كرارة، وهند صبري وغيرهم

و نرصد لكم في هذا التقرير التالي:

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورتها وهي طفلة احتفالًا بعيد ميلادها، وعلقت عليها "أنا وصغيرة". ولاقت الصورة اعجاب متابعيها .

هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة لها وهي طفلة، وكانت هند بجوار والدتها، الصورة لاقت إعجاب جمهور هند صبري الذي علق بأن ملامحها تغيرت كثيرا.

مروة صبري

شاركت الإعلامية مروة صبري، شقيقة الفنانة عبير صبري جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة والدتها وهي طفلة صغيرة، وعلقت مروة على الصورة:"الطفولة المشردة والله كنت طفلة طيبة ومسالمة بس من الواضح أنى كنت بحب الأكل من و أنا صغيرة الأكل أسلوب حياة أمي حبيبتي ربنا يخليكي و يعينك عليا برضه الست استحملتني و شالتني كتير بحبك يا أمي يا أغلى حاجة في حياتي".

إدوارد

ونشر الفنان إدوار صورة له مع أول فرقة موسيقية له، وعلق عليها :"أول فرقة عملتها في حياتي، حد عرف يطلعني من الصور"، وكشفت الصور عن التغير الكبير الذي طرأ عليه الاَن.

ناردين فرج

ونشرت الإعلامية ناردين فرج عبر حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام" صورة تجمعها بأبنتيها أثناء طفولتهما، وعلقت عليها " أنا وبناتي لما كانوا صغيرين"

شيري عادل

الفنانة شيري عادل نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام"، صورة لها وهي طفلة، ولم تعلق شيري على الصورة التي حصدت أكثر من 60 ألف إعجاب.

ماريتا حلاني

المطربة الشابة ماريتا حلاني شاركت جمهورها بصورة نادرة لها من طفولتها، ماريتا حلاني هي ابنة المطرب اللبناني الشهير عاصي الحلاني.

هيلدا خليفة

ونشرت الإعلامية هيلدا خليفة صورة لها وهي بعمر العشر سنوات، وعلقت عليها :" أتمنى أن أخبر الطفلة التي كانت في سن العاشرة، ماذا أعرف الآن".

علياء عساف

ونشرت الفنانة الشابة علياء عساف، التي قامت بدور "أم الشحات" في فيلم " بلية ودماغه العالية"،صورة لها مع الفنان محمد هنيدي في كواليس الفيلم، وكانت علياء في الخامسة من عمرها.

رانيا فريد شوقي

ونشرت الفنان رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة لها مع يشقيقتها عبير مع والدهم الفنان الراحل فريد شوقي، وعلقت رانيا فريد شوقي :"امي كانت دايما بتلبسنا زي بعض بنفس تسريحة الشعر و كانوا الناس بيفتكرونا تؤم انا و عبير الصورة دي في مسرح الريحاني كان بابا بيعمل مسرحية الحرامية و كانت ناجحة جدا".