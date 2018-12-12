بالفيديو.. دارين حداد تعلق على مشاركتها لأول مرة في "مسرح مصر"

دارين حدادكتب - أحمد أيوب:
علقت الفنانة دارين حداد، عبر حسابها الشهصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، على مشاركتها الأولى في عروض "مسرح مصر"، معربة عن سعادتها بالتجربة، ووجهت الشكر للفنان أشرف عبد الباقي وفريقه من النجوم الشباب، حيثنشرت مقاطع من العرض المسرحي "خلطبيطة" والذي شهد حضور عدد من الفنانين ومنهم أحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة وشقيقتها حلا شيحة.
يذكر أن شهدت أحدث عروض "مسرح مصر" ضمن الموسم الرابع، مشاركة الفنانة اللبنانية دارين حداد لأول مرة مع النجوم الشباب في عرض بعنوان "خلطبيطة"، والتي حلت كبديلة للممثلة سارة درزاوي.
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