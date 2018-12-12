بالصور.. نجوم الفن في عزاء محمود القلعاوي

صورة من جانب العزاء

كتب - أحمد أيوب:

توافد عدد كبير من نجوم الفن علي عزاء الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر مكرم، وجاء في المقدمه لتقديم واجب العزاء النجم محمد صبحي الذي ظهر متاثرًا طوال فترة العزاء خاصة أنه كان أحد الأصدقاء المقربين للقلعاوي، أيضاى النجم أحمد بدير الذي

خيم عليه الحزن، حضر أيضا فتوح أحمد، وطارق الإبياري، وناجي سعد، ومحمد أبو داوود، وعهدي صادق، ونهال عنبر ونجلها الفنان وحسام الحسيني، ايهاب فهمي، فاروق الفيشاوي، صلاح عبد الله،وغيرهم.

يُذكر أن الفنان محمود القلعاوي رحل عن عالمنا الاثنين عن عمر 79 عاماً، وترك العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا الكبار محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، من بينها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتاني مجنون"، ومن الأعمال الدرامية "أيام الضحك والدموع" و"نعتذر عن هذا الحلم" و"يوميات ونيس".