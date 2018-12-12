بالفيديو.. ابنة محمود القلعاوي تكشف تفاصيل آخر أيامه

محمود القلعاوي

كتب - أحمد أيوب:

نفت ابنة الفنان الراحل محمود القلعاوي، هبة محمود القلعاوي، في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة المحور، معاناته من أي صراع مع المرض قبل وفاته، وأكدت أنه كان بكامل صحته، ولديه فقط بعض الارتباك في السكر والضغط.

وقالت هبة محمود القلعاوي إن والدها كان

منذ وفاة والدتها منغلقا على نفسه بعض الشيء، ويمضي وقته في بيته، الذي كان يعتبره مملكته، بين أولاده وأحفاده.

وأضافت هبة محمود القلعاوي أن المقربين من والدها كانوا دائمي الاتصال به، نظرا لصعوبة استقباله الزوار في

البيت، ومنهم الفنانين ناجي سعد وصلاح عبد الله.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.