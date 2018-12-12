- 1/2
- 2/2
نفت ابنة الفنان الراحل محمود القلعاوي، هبة محمود القلعاوي، في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة المحور، معاناته من أي صراع مع المرض قبل وفاته، وأكدت أنه كان بكامل صحته، ولديه فقط بعض الارتباك في السكر والضغط.
وقالت هبة محمود القلعاوي إن والدها كانمنذ وفاة والدتها منغلقا على نفسه بعض الشيء، ويمضي وقته في بيته، الذي كان يعتبره مملكته، بين أولاده وأحفاده.
وأضافت هبة محمود القلعاوي أن المقربين من والدها كانوا دائمي الاتصال به، نظرا لصعوبة استقباله الزوار في
يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق "، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ابنة محمود القلعاوي تكشف تفاصيل آخر أيامه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .