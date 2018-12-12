شاهد.. ميريام فارس تكشف تفاصيل فترة مرضها

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة من أحدث أعمالها، كشفت من خلالها رسالة عن حياتها خلال الفترة الماضية التي غابت فيها بسبب مرضها.
وعلقت عليها قائلة :"المرحلة الماضية كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي ، كنت خائفة ، بكيت ، كنت أشعر بالانهيار.. حبكمكان وحده حافزا لى من أجل الخروج من هذه الحالة ووقفت مجددًا.
وأضافت ميريام موجه رسالتها إلى جمهورها : أقول لكم : "استمتعوا بحياتكم .. كل لحظة هي نعمة" ، ولا بد أن تؤمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب
يُذكر أن ميريام تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية اضطرتها للغياب لفترة طويلة عن جمهورها.
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