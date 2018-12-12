شاهد.. ميريام فارس تكشف تفاصيل فترة مرضها

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة من أحدث أعمالها، كشفت من خلالها رسالة عن حياتها خلال الفترة الماضية التي غابت فيها بسبب مرضها.

وعلقت عليها قائلة :"المرحلة الماضية كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي ، كنت خائفة ، بكيت ، كنت أشعر بالانهيار.. حبكم

كان وحده حافزا لى من أجل الخروج من هذه الحالة ووقفت مجددًا.

وأضافت ميريام موجه رسالتها إلى جمهورها : أقول لكم : "استمتعوا بحياتكم .. كل لحظة هي نعمة" ، ولا بد أن تؤمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب

إرادة الله من أجل مصلحتك .الخاصة، وسوف يرشدك إلى اجتيازها.. وقد عدت إلى هنا وأنا سعيد للغاية بمشاركتي فى أحدث أغنية Hit & Music Video #Goumi التي تلقها الجمهور بكل حب وعاطفة.

يُذكر أن ميريام تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية اضطرتها للغياب لفترة طويلة عن جمهورها.