بالفيديو.. دينا تشارك في "تحدي الركنة"

دينا نشرت صفحة برنامج "عرب وود"، بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، فيديو مشاركة الفنانة دينا في "تحدي الركنة". دينا في "تحدي الركنة". دينا قالت إنها تعلمت قيادة السيارة عندما كان عمرها 17 عاما، وصدمت في أول محاولة للقيادة سيارة جديدة تماما.

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