كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:02 مساءً -

شاهد كويتي يسخر من استدعائه بقضية غسيل الأموال ويغسل “عملة مصرية داخل غسالة”

سخر الإعلامي الكويتي مشاري بويابس من استدعائه أمنيًّا لسؤاله عن حركة حسابه البنكي، بأن قام بغسل نقوده.



وخرج “بويابس” للحديث مجدَّدًا عن قضية غسيل الأموال في حسابه في “سناب شات”، إذ تهكَّم على الراغبين بمعرفة كيفية الثراء، وقال إنه سيخبر الجميع كيف أصبح يملك في حسابه مليوني دينار و”يعرف الخطوات التي يمكن من خلالها لأي شخص أن يصبح غنيًّا”.

وقام الإعلامي الكويتي بعد ذلك بوضع مسحوق غسيل في سلة ثم وضع داخلها نقودًا مصرية ثم وضعها في غسالة، وأخرجها لاحقًا، ليبيّن كيفية “غسيل الأموال” بطريقة ساخرة.

ولاحقًا، قام بوضع بضع أوراق نقدية في مغسلة وسكب الماء عليها، ساخرًا “خليهم لباشر تقعد من النوم ولا صايرين ترس الحنفية”.