نفاذ تذاكر حفل فريق "كاريوكي" والعسيلي في جامعة مصر

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نفاذ تذاكر حفل فريق كاريوكي والفنان محمود العسيلي، الذي تنظمه يوم الجمعة المقبل، على ملعب كرة القدم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في السادس من أكتوبر، وذلك قبل الحفل بـ ٤٨ ساعة.

و انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من جميع الاستعدادت لإطلاق الحفل بداية من المسرح الذي صُمم بأحدث المقاييس العالمية، إلي هندسة الصوت، والبوابات الإلكترونية، واللجان الأمنية , وقال المستشار حسن شندي، المشرف على الحفل، إن نفاذ تذاكر الحفل الأول لجامعة مصر في العام الدراسي الحفل، يأتي كدليل ثقة من الشباب والجمهور في احترافية التنظيم للجامعة في هذه الحفلات، وجودة النجوم الذين تختارهم الجامعة لتقديم الموسيقي الواعية والراقية.

وأكد أن الحفل سيشهد برنامجًا مميزًا لأعمال فرقة كاريوكي الغنائية وأفضل أعمال النجم محمود العسيلي، مشيرًا إلي أن الحماسة تظلل بروفات الفرقة والفنان لأنهم يعرفون أن جمهور الجامعة مميز، مطالبًا الجمهور بالحضور في وقت مناسب قبل الحفل للمساهمة في إخراجه بأفضل صورة، حيث أن الحفل سيبدأ في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة.

وأعلن عن إطلاق العديد من المفاجآت في الحفل لإسعاد الجمهور بمشاركة عدد من النجوم بالتنسيق مع شركة لايم إنتر أكتيف، صاحبة الباع الكبير في إكتشاف وتقديم المواهب الغنائية، والمتعاقدة مع أكبر نجوم الأغنية في العالم العربي لإحياء الحفلات المميزة والناجحة , وأشار إلي ان الجامعة تخطط لعدد من الحفلات الجديدة سيشارك فيها نجوم الغناء المصريين والعرب.

يذكر أن كايروكي والعسيلي جمعتهم أغنية "طلع الحلو وبس"، حيث تخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".