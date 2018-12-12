القاهرة _ سارة عبد الستار
سافر الفنان عمرو سعد إلى لبنان من أجل البدء في تصوير المشاهد التي تجمعه بالفنانة روبي في فيلمه الجديد "حملة فرعون".
ويستمر التصوير لمدة أسبوع ثم يعودة إلى القاهرة لتصوير باقي المشاهد، ومن المقرر أن يعرض "حملة فرعون" في عيد الفطر المقبل.
يذكرأن حملة فرعون بطولة عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.
شكرا لقرائتكم خبر عن يسافر إلي لبنان من أجل تصوير "حملة فرعون" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .