يسافر إلي لبنان من أجل تصوير "حملة فرعون"

سافر الفنان عمرو سعد إلى لبنان من أجل البدء في تصوير المشاهد التي تجمعه بالفنانة روبي في فيلمه الجديد "حملة فرعون".

ويستمر التصوير لمدة أسبوع ثم يعودة إلى القاهرة لتصوير باقي المشاهد، ومن المقرر أن يعرض "حملة فرعون" في عيد الفطر المقبل.

يذكرأن حملة فرعون بطولة عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.