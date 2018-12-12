ياسمين عبد العزيز تتبع حمية غذائية من أجل " الملكة"

القاهرة _ سارة عبد الستار
بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإتباع حمية غذائية خاصة لإنقاص وزنها في الفترة الحالية، كما تواظب بشكل يومي على الذهاب لإحدي صالات الجيم الخاصة لممارسة الرياضة، وذلك بعد أن طلب منها المخرج حسام على الظهور بفورمة خاصة خلال مشاركتها فى مسلسل "الملكة"، قبل أن تبدء تصوير العمل خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويجري صناع العمل جلسات تحضرية مكثفة للوقوف على تفاصيل العمل النهائية واختيار باقي الفنانين المشاركة في أحداث المسلسل , ويذكر أن مسلسل "الملكة" من تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال، محمود حمدان، محمد محرز، إبراهيم محسن ومن إخراج حسام علي.
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