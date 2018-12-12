شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ماذا قال شريف صبحي عن مشاركته بمهرجان أيام قرطاج المسرحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال تواجده فى تونس ومشاركته بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، تحدث الفنان شريف صبحى بطل مسرحية "الساعة الأخيرة" التى تمثل مصر بالمسابقة الرسمية عن مشاركته فى المهرجان وعن دوره فى المسرحية حيث يجسد شخصية الطيار الأمريكى الذى ألقى القنبلة على اليابان.

كما يتحدث عن المهرجان وفعالياته وزيارته الأولى لتونس وشعبها وثقافتها بالإضافة لكلامه عن المشاريع المقبلة التى سيدخلها والورش التى يقدمها مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن عرض "الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكى الذى ألقى قنبلة هيروشيما، العرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد دياب ونائل على ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى و من إخراج ناصر عبد المنعم.