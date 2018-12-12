ميريام فارس تكشف تفاصسيل فترة مرضها :"كنت خائقة وأشعر بانهيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة من أحدث أعمالها، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" ووجهت من خلالها رسالة، كشفت عن حياتها خلال الفترة الماضية التي غابت فيها بسبب مرضها.

وعلقت "ميريام" على الصورة قائلة :"المرحلة الماضية كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي ، كنت خائفة ، بكيت ، كنت أشعر بالانهيار.. حبكم كان وحده حافزا لى من أجل الخروج من هذه الحالة ووقفت مجددًا.

وأضافت ميريام موجه رسالتها إلى جمهورها : أقول لكم : "استمتعوا بحياتكم .. كل لحظة هي نعمة" ، ولا بد أن تؤمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب إرادة الله من أجل مصلحتك الخاصة، وسوف يرشدك إلى اجتيازها.. وقد عدت إلى هنا وأنا سعيد للغاية بمشاركتي فى أحدث أغنية Hit & Music Video #Goumi التي تلقها الجمهور بكل حب وعاطفة.

يُذكر أن ميريام تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية اضطرتها للغياب لفترة طويلة عن جمهورها.