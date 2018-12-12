أول تعليق من نيكول سابا بعد ارتدائها فستانًا بـ 200 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا وفيديوهات من ديفيله هاني البحيري الأخير ، والتى ارتدت فيه فستانًا بـ200 مليون جنيه. وعلقت نيكول على الفستان قائلة :"غريب الاحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة". يُذكر أن الفستان الذي ارتدته نيكول سابا وصل سعره لقرابة 200 مليون جنيه، وهو من تصميم هاني البحيري، ولاقى الفستان إعجاب الكثيرين ممن حضروا الديفليه.

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