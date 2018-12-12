فيديو| قبل عرضه غدًا ..تامر حسني يكشف معلومة جديدة عن "سبايدر مان" النسخة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشر الفنان تامر حسني فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" يروج من خلاله لأحدث أفلامه "سبايدر مان" الذي سيعرض غدًا الخميس 13 ديسمبر .

وقال تامر في بالفيديو:" إن شاء الله غدًا أول يوم عرض لفيلم "سبايدر مان" في جميع سينمات الوطن العربي بصوتي ".

وأضاف " الفيلم ليس للأطفال فقط ، بل للكبار أيضا".

فيلم "سبايدر مان" إخراج رانى الخطيب، ويشاركه البطولة محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفنان الإماراتي عبدالله الجنيبي والمنتج الفنى ماركو عاطف، الفيلم من إنتاج مشترك بين شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني، والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص، وتنفيذ الشخصيات مارفل.