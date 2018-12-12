بعد الهجوم عليه بسبب حمو بيكا.. مدحت العدل يدافع عن المعلق أحمد الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يدافع بها عن المعلق أحمد الطيب، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب استخدامه ألفاظًاً وصفها البعض بـ السوقية في مباراة ليفربول ونابولي.

وكتب العدل عن الطيب في تغريدته:" مثقف ومحترم ويملك معلومات ويفهم كرة جيداً"، وكانت التغريدة تعقيبا على ما قاله الغندور:"أحمد الطيب المصري من أفضل المعلقين العرب" .

يُذكر أن المعلق أحمد الطيب علق على مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا بكلمات أغنية شعبية للمطرب الشعبى " حمو بيكا" قائلا " رب الكون ميزنا بميزة . صلاح أهدافه عزيزة" " العيون كلها بصاصة يا أبو صلاح".