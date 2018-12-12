بالفيديو.. أحمد سعد يتلو آيات من القرأن الكريم

أحمد سعد

كتب - أحمد أيوب:

نشر المطرب احمد سعد، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو له وهو يرتدى جلبابا ويتلو آيات من القران الكريم.

يذكر أنه يسافر سعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتونس من أجل إحياء حفلين يومي 14 و15 من شهر ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن آخر أعماله كانت

أغنية "صلوا على سيدنا النبي" بمناسبة المولد النبوي الشريف، وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية.