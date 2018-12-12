شاهد.. محمد عطية يكشف عن مفاجأة سارة للجمهور

محمد عطيةكتب - أحمد أيوب:
كشف المطرب محمد عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع التوينات"تويتر"، عن لألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "بعد التلاتين"، والمقرر طرحه خلالالأيام القليلة المقبلة، عبر يوتيوب، كاتبا: "قريبا ألبومى الجديد.. بعد التلاتين".
يذكر أن آخر اعمال المطرب
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