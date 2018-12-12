شاهد.. محمد عطية يكشف عن مفاجأة سارة للجمهور

كتب - أحمد أيوب:

كشف المطرب محمد عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع التوينات"تويتر"، عن لألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "بعد التلاتين"، والمقرر طرحه خلال

الأيام القليلة المقبلة، عبر يوتيوب، كاتبا: "قريبا ألبومى الجديد.. بعد التلاتين".

يذكر أن آخر اعمال المطرب

محمد عطية، كانت اغنية "حكاية جديدة" والتى تم طرحها منذ ايام قليلة وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب.