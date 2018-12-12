يارا كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعه صور من جلسة تصوير جديدة بجانب شجرة الكريسماس ، وعلقت على الصورة قائلة:" مسائكم خير وأعياد وزيني ولون، كيفكم وكيف تحضيراتكم للأعياد". قائلة:" مسائكم خير وأعياد وزيني ولون، كيفكم وكيف تحضيراتكم للأعياد". يذكر أن اَخر أعمال يارا كليب "أحتاجك" التي طرحته أغسطس الماضي عبر قناه اليوتيوب ، الاغنية من كلمات أصايل ،وألحان البحر .

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. يارا تحتفل بإعياد رأس السنة مع شجرة الكريسماس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .