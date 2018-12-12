شاهد.. أول تعليق من نيكول سابا على فستان الـ200 مليون جنيه

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نيكول ساباكتب - أحمد أيوب:
علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، على فستان الزفاف الذي ارتدته مؤخرًا، في ديفليه مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي بلغ سعره 200 مليون جنيه، حيث نشرتمقطع فيديو لها من العرض، وعلقت علية كاتبة: "غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".
وكانت نيكول سابا تألقت بفستان زفاف تخطى ثمنه الـ٢٠٠
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