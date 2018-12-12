شاهد.. أول تعليق من نيكول سابا على فستان الـ200 مليون جنيه

نيكول سابا

كتب - أحمد أيوب:

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، على فستان الزفاف الذي ارتدته مؤخرًا، في ديفليه مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي بلغ سعره 200 مليون جنيه، حيث نشرت

مقطع فيديو لها من العرض، وعلقت علية كاتبة: "غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".

وكانت نيكول سابا تألقت بفستان زفاف تخطى ثمنه الـ٢٠٠

مليون جنيه، مرصع بمئات القطع من الألماس الحر، في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف ٢٠١٩.