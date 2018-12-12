"بلاى باك" أرطغرل وما زال الثأر غالبا على ابنة أومور

كتبت- ليندا سليم

تعرض اليوم الأربعاء الحلقة الـ127 من المسلسل "أرطغرل" على القناة التركية TRT.

وتدور بداية أحداثها "بلاي باك" على الثلاث حلقات الماضين بداية من مقتل أومور ورجال يحاولون الوصول إلى أبناء أرطغرل عثمان وسافجي، وسرعان ما يقومون بالقبض على سافجي، وفي هذه الأثناء يحاولون قتل عثمان ابن القائد أرطغرل، إلا أن أبيه ينقذه في اللحظات الأخيرة.

والآن يحاول أرطغرل معرفة أسباب المشكلة التي دارت بين ابنيه اومور وغندوز وعن الأسباب الحقيقة التي دفعتهم لهذه المشكلة.

أما ابنة أومور فتقوم بسجن جميع أصدقاء غندوز، وفي هذه اللحظة تحاول الابنة التعرف على مكانه، وفي هذه اللحظة لم يجد أصدقاء غندوز إلا أن يقولا لها أخباره وأنه

يحاول الآن البحث عن اخوته.

ولكن سرعان ما يقوم داغوس بعمل كمين ويقوم بضربه ضربة شديدة على رأسه، ويقوم باختطافه على الفور مباشرة.

وسرعان ما يقوم داغوس بسرقة خنجر غندوز ويقوم بقتل أومور، وعندما تجد ابنة أومور أن خنجر غندوز هو المتسبب في قتل أبيها ستقوم باتهامه مباشرة بأنه هو الجاني الحقيقي الذي قام بارتكاب هذه الجريمة، ولكن في هذا الوقت كان غندوز في نوم عميق إثر المنومات التي قام داغوس بإعطائها له.

ومن هنا يبدأ الجديد فى حلقتنا اليوم حيث يقوم الأمير بهاء الدين بمحاولة الفتك

من أرطغرل، فيقول للمغول أن تسريب المعلومات الخاصة بالصندوق هو في الأسباب بسبب أرطغرل.

وفي هذا الوقت يعرف تورغت مارغان بهذا الأمر، ولكنهما اتفقا أن يعرفان في البداية جاسوس هولاكو الخاص، وفي هذا الوقت يقوم أرطغرل بالتدخل لمنع أبليغيني من قتل غندوز إلا بعد أن تتأكد من صحة ما يُقال.

ولكنها لم تكترث للكلام، واستطاعت قتل رفاقه، ووصلت إليه في الغابة وطلبت منه أن يقوم بنطق الشهادة، وهذا المشهد مكرر من الحلقة ال126 ولكنه مدسوس بطريقة البلاى باك ايضا وان كنت حشوا للمط فى الأحداث بتكلفة اعلى إنتاجيا ،وحقيقى لو المنتج اهتم بالتفاصيل ممكن يخصم 60% من أجور العاملين على أرطغرل ويمكن يخصم أرطغرل نفسه اللي بيظهر مشهد ويجرى ويكملوله لقطات تذكارية متلبسه كلام مكرر، ما علينا الحلقه هتعجب الكثير وبرغم كل اللي قلتله بس هاكون فى مقدمة مشاهدينها.