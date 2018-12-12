أصالة تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها

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اصالهكتب - إسراء حسين:
انتهت الفنانة اصاله نصرى ، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سابوك"، وهي من كلمات جمال الخولى وألحان احمد جمال العدل ، ومن المقرر ضمها لألبومهاالجديد الذي تعمل حالياً على إختيار أغانيه.
وتعاونت أصالة مع الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة في أغنية جديدة، من
و كان آخر أعمال أصالة أغنية "الحقيقة"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد، وتريات هاني فرحات، وماستر طارق مدكور.
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