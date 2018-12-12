أصالة تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها

اصاله

كتب - إسراء حسين:

انتهت الفنانة اصاله نصرى ، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سابوك"، وهي من كلمات جمال الخولى وألحان ​احمد جمال العدل ، ومن المقرر ضمها لألبومها

الجديد الذي تعمل حالياً على إختيار أغانيه.

وتعاونت أصالة مع الموزعين إلهامي وأدهم دهيمة في أغنية جديدة، من

كلمات إسلام مصطفى وألحان أميرة عامر.

و كان آخر أعمال أصالة أغنية "الحقيقة"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد، وتريات هاني فرحات، وماستر طارق مدكور.