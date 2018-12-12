كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:46 مساءً -

شاهدوا.. حلا شيحة تفاجئ الجمهور بقصة شعر جديدة بعد خلعها الحجاب نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة صور جديدة لها من أحد صالونات التجميل أظهرت أحدث إطلالتها بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن. وظهرت حلا شيحة خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على انستقرام وهي داخل صالون التجميل وقد حصلت على قصة شعر جديدة .

وعلقت “شيحة” على الصور قائلة: “شكرًا شربل على اللوك الرائع.. حبيته”، وأعجب متابعيها بالصور وأشادوا بلون شعرها الجديد.

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