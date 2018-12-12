كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:46 مساءً -

شاهدوا.. المهرة البحرينية تستعرض خزنة مجوهراتها الباهظة الثمن تعرضها للكثير من الانتقادات تواصل الفنانة الخليجية المهرة البحرينية في إحداث ضجة على السوشيال ميديا باستعراضها لمجوهراتها والرفاهية التي تعيش فيها. ونشرت مؤخراً مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات” واستعرضت خلاله خزننها التي تضمن مجموعة من مجوهراتها الباهظة الثمن، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات، حيث ربط اغلب المتابعين بين ثروة زوجها المعتقل منذ أكثر من عام تقريباً بتهمة الاتجار بالمخدرات، متهمين اياها باستخدام هذه الأموال واستعراضها والتباهي بها باستمرار.

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