فرح زينب عبدالله تشهر أسلحة أنوثتها في جلسة تصوير تثير أحاديث مواقع التواصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة التركية فرح زينب عبدالله الشهيرة بـ”إيلين” لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وقد اختارت لها طلّة مثيرة، كانت أحاديث محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نجمة “على مر الزمان” تألقت في الجلسة بـ”جيب” سوداء قصيرة، ونسقت معها “بادي” من نفس اللون ذو كتف واحد، كما وضعت فوقه جاكيت جلدي، ضاعف أناقة إطلالتها، خاصة مع شعرها الأشقر، والذي اسدلته بشكل منحا طلّة تفوح أنوثة وإثارة.

فرح احتفلت حديثاً بإطلاق فيلمها الجدي «شامبيون» أو «البطل»، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي أكين كوش، وقد حرص عدد كبير من نجوم الدراما التركية على حضور حفل الافتتاح، وأبرزهم، كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» الذي سبق وشاركته فرح بطولة مسلسل «ليث ونورا»، أنجين كيوريك الشهير بـ«كريم» الذي شارك الفنانة التركبة بطولة فيلم «مسألة صغيرة في أيلول».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جوليزار» آخر عمل درامي لفرح زينب عبدالله على الشاشة، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بيرك جانكات.