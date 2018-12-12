رسالة غامضة من أمل عرفة تثير حيرة متابعيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة، حيرة متابعيها بسبب تغريدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

أمل عرفة، قالت في تغريدتها: «مالك أو مالك مضطرة تتشكريني بوشي ومن وراي تفردي سكاكينك! تعبنا من وجوهك المتعددة وبعدين اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك».

وأضافت: «سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء بس عندنا»، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن المقصود بهذا الكلام، كما نصحها البعض بعدم الالتفات لهم.

يذكر أن أمل عرفة تقدم برنامجاً حواريًا «في أمل»،للمرة الأولى كإعلامية، ومن المقرر أن تستضيف فيه أهم الفنانين العرب ويدور الحديث عن أدوارهم وأعمالهم وحياتهم الشخصية بإطار من الاحترام والهدوء، وهو من إخراج جان حداد، وإنتاج شركة المنبر.

من ناحية أخرى، كان فيلم «عزف منفرد» آخر عمل شاركت أمل في بطولته أمام رنا شميس، فادي صبيح، جرجس جبارة، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية، وتجسد فيه شخصية فتاة تعمل كسائقة تاكسي، وعازفة كمنجة.

كما تستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل فني جديد تشارك به في السباق الرمضاني 2019.