محمد عطية يكشف عن مفاجأة سارة للجمهور: “بعد التلاتين” – بالصورة

متابعة الخليج 365: كشف الفنان المصري محمد عطية عن مفاجأة سارة لجمهوره، حيث أعلن رسميًا استعداده لطرح ألبومه الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية. وأطلق محمد عطية البوستر الرسمي الخاص بالألبوم الذي يحمل عنوان “بعد التلاتين” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليه: “قريبا البومى الجديد بعد التلاتين”. الجدير بالذكر أن محمد عطية انتهى منذ فترة من تسجيل أغاني الألبوم الذي يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في مصر.

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