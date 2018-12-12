والد ادي غانم في ذمة الله

توفي والد إدي غانم، مدير أعمال النجم وائل كقوري، اليوم الاربعاء الواقع في 12 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

ونعى “كفوري” والد شريكه في النجاح وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: “تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى واليوم وجَعَك وَجَعي وجِرحَك جرحي برحيل أبو إدي من دنيا الفناء الى دنيا البقاء وبيبقى الرجاء إنو يكون مَسكَنو الى جوار الآب السماوي، الله يرحم نفسه”.

أسرة موقع “بصراحة” تتقدّم بأحر التعازي من ادي غانم ومن عائلة الفقيد.