باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. هكذا خطفت الأنظار بجمالها

شارك الفنان باسل خياط جموره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، صورة له تجمعه بزوجته في أثناء احتفاله بعيد ميلادها في دبي، ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، وأشاد الكثيرون بجمالها وجاذبيتها، وتمنى لهم البعض حياة زوجية سعيدة.

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آخر أعمال باسل خياط كان مسلسل الرحلة الذي شاركه في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: ريهام عبدالغفور، إسلام جمال، ثراء جبيل، محمود حجازي، محمد مهران، ووليد فواز، حنان مطاوع، مي سليم، وآخرون، إخراج حسام علي.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في أن كلاً منهم يكتم سرًا ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.