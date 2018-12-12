- 1/2
- 2/2
شارك الفنان باسل خياط جموره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، صورة له تجمعه بزوجته في أثناء احتفاله بعيد ميلادها في دبي، ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، وأشاد الكثيرون بجمالها وجاذبيتها، وتمنى لهم البعض حياة زوجية سعيدة.
اقرئي أيضًا : بالصور.. أوس أوس يشارك محمد إمام بطولة مسلسله الجديد
آخر أعمال باسل خياط كان مسلسل الرحلة الذي شاركه في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: ريهام عبدالغفور، إسلام جمال، ثراء جبيل، محمود حجازي، محمد مهران، ووليد فواز، حنان مطاوع، مي سليم، وآخرون، إخراج حسام علي.
اقرئي أيضًا : ما لا تعرفه عن «محمود القلعاوى».. شقيقته فنانة معروفة
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في أن كلاً منهم يكتم سرًا ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.
شكرا لقرائتكم خبر عن باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. هكذا خطفت الأنظار بجمالها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الجميلة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الجميلة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .