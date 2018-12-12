مريم أوزرلي تصدم متابعيها بهذا التصرّف – بالفيديو

متابعة الخليج 365: صدمت النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي جمهورها، بنشرها فيديو اعتبره البعض “مقزّزاً” عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وقد اختارت الممثلة أن تشارك متابعيها بفيديو وهي تأكل بطريقة غريبة جداً برفقة صديق لها، وكانت آثار الطعام تغطي وجهها بالكامل.

المقطع القصير الذي أثار ذهول جمهور مريم أوزرلي وصفه البعص بغير اللائق والمقزّز فيما نال إعجاب البعض الآخر ممن أثنوا على تصرف نجمتهم على طبيعتها.

من جهة أخرى اختارت النجمة التركية أن تعلّق على الفيديو الساخر بوسوم طريفة تدلّ على أن هذه هي طريقة أكل غير المرتبطين.