فنانة عربية تستعرض مجوهراتها وتثير الجدل – بالفيديو

متابعة الخليج 365: أثارت الفنانة الخليجية المهرة البحرينية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو انتشر لها مؤخراً.

وفي التفاصيل، فقد التقطت النجمة فيديو ونشرته عبر حسابها الرسمي على سناب تشات، استعرضت فيه مجوهراتها الفاخرة، الأمر الذي عرّضها للانتقادات الكثيرة.

وقد هاجم بعض رواد الانترنت استعراضها للمجوهرات مشيرين إلى أن هذه الثروة هي نتيجة اتجار زوجها بالمخدرات.