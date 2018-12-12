والد السيد إيدي غانم يفارق الحياة ووائل كفوري أوّل المعزين

متابعة الخليج 365: توفي والد السيد إيدي غانم، مدير أعمال النجم اللبناني وائل كفوري يوم الأربعاء في 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري. ووجه وائل كفوري تعزية خاصة لشريك نجاحاته وصديقه الأقرب إيدي غانم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر حيث كتب له في تغريدة: “تعَوّدنا نتقاسم الضحكة والدمعة سوى واليوم وجَعَك وَجَعي وجِرحَك جرحي برحيل أبو إدي من دنيا الفناء الى دنيا البقاء وبيبقى الرجاء إنو يكون مَسكَنو الى جوار الآب السماوي، الله يرحم نفسو”. من أسرة موقع بتجـــــــرد نتقدّم بدورنا بأحرّ التعازي من السيد إيدي غانم وعائلة الفقيد آملين لهم الصبر والسلوان.

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