مايا دياب تطلق العد التنازلي للعام الجديد.. ماذا عن أمنياتها؟

متابعة الخليج 365: أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب العد التنازلي لبدء عام 2019 القادم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت مايا دياب في تعليقها على صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها إلى أنها ستكشف في الأيام المقبلة عن تمنياتها للسنة الجديدة والأمور التي ستسعى لتحقيقها كما وطلبت من محبّيها مشاركتها بأهدافهم المرجوة.

ومن المقرر أن تحيي مايا دياب ليلة رأس السنة في حفل غنائي كبير إلى جانب الفنان اللبناني الشامل مروان خوري في فندق “لو رويال” بمنطقة ضبية في لبنان.

على صعيد آخر، تواصل مايا دياب حصد أصداء أغنية “يا نور العين” التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.