سامح حسين يتحدى غلاء البنزين بركوب دراجته

في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة التي تمر على مصر، نشر الفنان سامح حسين على حسابه الخاص بإنستغرام صورة له وهو يركب دراجة رياضية، وعلق عليها بشكل ساخر قائلاً: "البنزين بقى غالي .. كده أفضل"، ليتلقى مئات التعليقات التي تؤكد أن ركوب الدرجات هو الحل لكل المشاكل الصحية، وأن الدراجة هي فعلاً أفضل حل لمشكلة غلاء البنزين في مصر.

يذكر أن آخر عمل قدمه سامح كان فيلم "الرجل الأخطر"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق به نجاحاً ملحوظاً، كما يعرض على خشبة المسرح حالياً مسرحية "عربي منظرة"، وعرض له مؤخراً الجزء التاسع من مسلسل "راجل و6 ستات.. عودة رمزي"، والذي عاد فيه إلى أسرة المسلسل بعد أن غاب عن المسلسل طوال جزءين كاملين وهو بطولة أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي وانتصار ومها أبو عوف.