أحمد حاتم برد على منتقدي نظراته للفنانة درة في مهرجان الجونة

استضاف برنامج "حفلة 11" المذاع على فضائية ONE، النجم الشاب أحمد حاتم الذي كشف لأول مرة سر نظرته إلى الفنانة درة في مهرجان الجونة الماضي.

أحمد أكد أنه كان يمر بشكل عادي وهو معتاد في المهرجانات على ارتداء الملابس العادية وليس الرسمية، وفوجئ بالفنانة درة ترتدي فستاناً وتلتقط لها الصور فحاول أن يمازحها، ووقتها طلبوا منه أن يلتقطوا له الصور معها فقال لهم إنه لا يرتدي الملابس المناسبة، فالتقطوا له هذه الصور وهو يعاكس درة.

وأكد أن النظرة في الصور كانت مقصودة وأن درة كانت على علم بهذا، وأكد أنه لم يتقبل الانتقادات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتوقف عندها ولم يفكر في الرد على هذه الانتقادات.

وعرض لحاتم مؤخراً مسلسل "ولنا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا، وجسد دور ابنها في المسلسل ولاقى ردود فعل جيدة عن دوره.