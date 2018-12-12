شكرا لقرائتكم خبر عن "جوسيب كوب" يحسم التساؤلات حول تبنى كاتي هولمز وجيمي فوكس "طفلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتبنى النجمة العالمية كاتى هولمز وصديقها جيمى فوكس "طفلة" من منطقة تعانى من الفقر فى نيو أورليانز؟ تساؤل تم تداوله بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أنها مجرد شائعة، والنجمان ليس فى خطتهما فكرة "التبني".

بدأت الشائعة بنشر موقع "Woman’s Day Australia" تقريرًا يؤكد أن كاتى وفوكس كانا فى لويزيانا من أجل تصوير عملين منفصلين، وقررا تبنى طفلة خلال تواجدهما هناك.

وأكد مصدر للموقع أن جيمى فوكس كان يتمنى أن تجمعه طفلة بكاتى هولمز، فاقترحت عليه فكرة "التبني"، وكان هناك زيارات متبادلة طوال هذه الفترة بين جيمى وكاتي، وهما الآن يفكران فى إمكانية أن يساعدونهما المحامون فى عمل أوراق التبني".