شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله والمخرج أحمد صقر أول المعزين فى الراحل محمود القلعاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عزاء الفنان الراحل محمود القلعاوى، فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور ابنه عمرو وعدد من أفراد العائلة، وكان أول المعزين الفنان صلاح عبد الله والمخرج أحمد صقر.
ورحل محمود القلعاوى عن مساء الإثنين، الماضى، عن عمر 79 عامًا، وشيعت جنازته أمس الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز فى مصر الجديدة.
قدم النجم الراحل العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها أولاد دراكولا، عبده يتحدى رامبو، الجوكر، واحد لمون والتانى مجنون، أنت حر، العم النبيل وعفاريت من ورق، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.
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