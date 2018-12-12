شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو أكثر المشاهير بحثًا على GOOGLE خلال 2018.. اعرف باقى النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة أكثر المشاهير بحثًا على "GOOGLE" عددا من مشاهير الغناء والتمثيل، وتصدرت القائمة النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي كانت محور أحاديث المواقع الفنية بسبب دخولها تعرض حياتها للخطر بسبب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة ثم دخولها مركز إعادة التأهيل، تعرف على أكثر 10 مشاهير بحثًا على جوجل خلال 2018، حسب موقع "جاست جيرد" وموقع بيلبورد.
وجاءت بالمركز الثانى النجمة الأمريكية ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، كما ضمت القائمة عددًا آخر من النجوم والمشاهير وهم بريت كافانو أحد قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة، ثم لوجان بول، وكلو كاردشيان وايمنيم، ثم مدرب كرة القدم يوربان ماير، وأريانا جراند وريك روس وكاردي بى.
أكثر 10 مشاهير بحثًا على جوجل خلال 2018
- ديمي لوفاتو
- ميجان ماركل
- بريت كافانو أحد قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة
- لوجان بول
- كلو كاردشيان
- ايمنيم
- مدرب كرة القدم يوربان ماير
- اريانا جراند
- ريك روس
- كاردي بي
شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو أكثر المشاهير بحثًا على GOOGLE خلال 2018.. اعرف باقى النجوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .