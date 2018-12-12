شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو أكثر المشاهير بحثًا على GOOGLE خلال 2018.. اعرف باقى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة أكثر المشاهير بحثًا على "GOOGLE" عددا من مشاهير الغناء والتمثيل، وتصدرت القائمة النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي كانت محور أحاديث المواقع الفنية بسبب دخولها تعرض حياتها للخطر بسبب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة ثم دخولها مركز إعادة التأهيل، تعرف على أكثر 10 مشاهير بحثًا على جوجل خلال 2018، حسب موقع "جاست جيرد" وموقع بيلبورد.

وجاءت بالمركز الثانى النجمة الأمريكية ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، كما ضمت القائمة عددًا آخر من النجوم والمشاهير وهم بريت كافانو أحد قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة، ثم لوجان بول، وكلو كاردشيان وايمنيم، ثم مدرب كرة القدم يوربان ماير، وأريانا جراند وريك روس وكاردي بى.

أكثر 10 مشاهير بحثًا على جوجل خلال 2018