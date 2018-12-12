شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع بالإسكندرية يعرض فيلم "أمير البهجة" عن حياة محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض يوم السبت المقبل، 15 ديسمبر، فى تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، الفيلم التسجيلى "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر، وهو فيلم وثائقى يتناول السيرة الفنية للفنان محمد فوزى أنتجه وأخرجه الدكتور حسين بكر، مدير التصوير السينمائى والمدرس بالمعهد العالى للسينما.

كما يعرض الفيلم الروائى القصير "ندى" للمخرج عادل يحيى وتدور أحداث الفيلم حول ندى، الفتاة البكماء التى تعمل راقصة فى إحدى الفرق الاستعراضية، وأثناء أحد العروض تتعرف على عمر، شاب كفيف، فيستحيل التواصل بينهما، فكيف سيتعاملان مع وضعهما؟

ويليه عرض، الفيلم الروائى القصير "شباكى" للمخرج بهاء الجمل وهو يناقش فكرة التعايش مهما كانت صعوبة الحياة ومشاكلها، وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى إسلام أحمد على، لمناقشة الأفلام التى يتم عرضها مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما يوم السبت الثالث من كل شهر بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.