بالصور.. بدء مراسم عزاء محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تصوير-محمودعبد الناصر: بدأت منذ قليل مراسم عزاء الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، بحضور أفراد أسرته. وشُيع جثمان الفنان الراحل ظهر أمس الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز، بجوار نادى هليوبوليس بمصر الجديدة بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، والفنان شريف خير الله والمخرج محسن فكرى. يُذكر أن الفنان محمود القلعاوي رحل عن عالمنا الاثنين عن عمر 79 عاماً، وترك العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا الكبار محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، من بينها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتاني مجنون"، ومن الأعمال الدرامية "أيام الضحك والدموع" و"نعتذر عن هذا الحلم" و"يوميات ونيس".

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