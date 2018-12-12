أسعار تذكرة حفلة أنريكي اغليسياس في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:23 مساءً - سيحيي النجم العالمي إنريكي إغليسياس Enrique Iglesias لأول مرة في السعودية حفلا غنائيا كبيرا في يوم 13 ديسمبر، برفقة جيسون ديرولو Jason Derulo .

ويأتي هذا الحفل تزامناً مع الحدث الرياضي البارز في السعودية "سباق فورمولا إي – الدرعية" والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري.

هذا هو موعد حفل إنريكي إغليسياس الأوّل في السعودية

أما في 14 ديسمبرفسيحيي النجم المصري عمرو دياب حفله الأول، إضافة إلى فرقة بلاك آيد بيز، على أن يُحيي حفل الختام، بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر، كلّ من ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك.

وتبدأ أسعار تذاكر اليوم الواحد في 13 و14 ديسمبر من 295 ريالاً، بينما تبدأ أسعار التذاكر لحضور السباق والحفل الموسيقي يوم 15 ديسمبر من 395 ريالاً، وتبدأ أسعار التذاكر للأيام الثلاثة من 950 ريالاً.

يذكر أن الحفلات أعلاه ستقام في مدينة الدرعية العريقة، والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصرياً لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي.

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