موجز "الفن": هل تعمدت أصالة السخرية من رانيا يوسف؟ وجوزيف عطية ينجو من الموتديمة قندلفت.. جمعت بين...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:

هذا ما تفعله ​ديمة قندلفت​ في تونس

​الفنانة وعد​تتعرض لموقف محرج جداً على المسرح

هل تعمدت ​أصالة​ السخرية من ​رانيا يوسف​؟

​جوزيف عطية​ ينجو من الموت في حادث ارهابي

​ميغان ماركل​ تتمرد مجدداً على قرارات ​الملكة إليزابيث​