ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:
هذا ما تفعله ديمة قندلفت في تونس
الفنانة وعدتتعرض لموقف محرج جداً على المسرح
هل تعمدت أصالة السخرية من رانيا يوسف؟
جوزيف عطية ينجو من الموت في حادث ارهابي
ميغان ماركل تتمرد مجدداً على قرارات الملكة إليزابيث
شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "الفن": هل تعمدت أصالة السخرية من رانيا يوسف؟ وجوزيف عطية ينجو من الموتديمة قندلفت.. جمعت بين... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .