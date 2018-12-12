"نسروتو" والأب مروان غانم يطلقان ألبوم "أعترف للرب" ومعرضاً ميلادياً للمساهمة في إعادة تأهيل...

ميرنا وليد - بيروت - أطل رئيس جمعية "نسروتو-​أخوية السجون في لبنان​-​علية إبن الإنسان​" ​الأب مروان غانم​ في لقاء خاص مع رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، حيث تحدث غانم عن الجمعية، وعن ألبوم "​أعترف للرب​" ، الذي أطلقته "نسروتو" من إعداد وإدارة الأب مروان غانم.

كما وأطلت المرنمة ​ريما الترك​، مديرة كورال "نسروتو"، والتي تحدثت أيضاً عن الجمعية، وكذلك عن المعرض الميلادي الذي تقيمه "نسروتو"، والذي يتضمن هدايا مميزة وبأسعار مدروسة جداً.

إشارة إلى أن شراءكم ألبوم "أعترف للرب" وإختيار هدايا الميلاد المميزة من معرض جمعية "نسروتو"، يساهمان في إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات الذين تهتم بهم جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان".