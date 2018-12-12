نيك جوناس يعاني من مرض خطير.. وتزوّج من ملكة جمال الكون التي تكبره بـ10 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - استطاع ​نيك جوناس​ رغم عمره الصغير ان يجعل من نفسه نجم صف اول في عالم هوليوود الصعبفي فترة قصيرة، وبموهبته حمل معه شقيقاه الى العالمية فأنشأوا فرقة موسيقية باعت نسخات ألبوماتها بالملايين. حظي بنجاح كبير واختار ان يتابع مشوراه في الفن بمفرده. اتهم بالمثلية رغم انه واعد العديد من الشابات وتزوج في النهاية من ملكة جمال الكون ​بريانكا شوبرا​.

ولد نيك جوناس في دالاس ، تكساس في 16 ايلول 1992 . والده مؤلف أغاني ، وموسيقي يعمل في جمعية مسيحية في حين أن والدته هي معلمة لغة الإشارة ومغنية سابقة. لنيك أخ أصغر ، فرانكي ، وشقيقين اكبر منه وهما جو وكيفن. ترعرع نيك في نيو جيرسي وتلقى التعليم المنزلي من قبل والدته.

كيف بدأت مسيرته الفنية؟

بدأت مسيرة نيك جوناس وهو في السادسة من عمره، حين تم اكتشاف موهبته في صالون للحلاقة وبدأ الأداء في برودواي في سن السابعة. كتب نيك جوناس أغنية بعنوان "الفرح إلى العالم (لصلاة عيد الميلاد)" مع والده، أثناء أدائه في Beauty and the Beast، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط.

مشواره ضمن فرقة ​Jonas Brothers​

استحوذت الأغنية على اهتمام شركة كولومبيا للتسجيلات، ووقع نيك جوناس عقداً معها واصدر عدة أغنيات منفردة. أحب الرئيس الجديد لسجلات كولومبيا، ستيف غرينبيرغ، صوت نيك جوناس مع انه لم يكن راضياً عن اخر البوم قدمه.

وعند سماعه أغنية "Please Be Mine" التي قدمها نيك جوناس مع شقيقيه، قرر أن يوقع مع الاخوة الثلاثة كمجموعة تحت إسم Jonas Brothers. وقد حققت الفرقة نجاحاً كبيراً واعتبرت احدى اشهر الفرق قبل أن يقرر الأخوة الثلاثة أن ينفصلوا مهنياً، ويتخذ كل منهم طريقه بمسيرة فنية منفردة.

تشخيص مرضه ب​السكري​

في عام 2005 ، تم تشخيص اصابة نيك جوناس بنوع 1 من داء السكري في سن 13، وكان يأخذ العديد من الأدوية الخاصة بهذا المرض، وتحدّث عن إصابته بالسكري في عدة حوارات، وسعى الى إرشاد الناس حول كيفية التعاطي معه عبر تجربته.

نيك جوناس أكثر الشباب إثارة وأُتهم بالمثلية

ظهر نيك جوناس على مجلة OK! كأكثر الشباب إثارة في عام 2014، وإحتل المرتبة العاشرة في قائمة الرجال الأكثر حيوية في عام 2015. وعلى الرغم من مواعدته للنجمة ديمي لوفاتو التي واعدها شقيقه أيضاً، الا أنه تعرّض للعديد من الإشاعات التي اتهمته بالمثلية ما أنكرته مصادر مقربة منه.

كيف تعرف نيك جوناس على بريانكا شوبرا؟

يقال أن نيك جوناس وجّه رسالة للنجمة الهندية بريانكا شوبرا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو كان معجباً بها وبعدها طلبت منه أن يراسلها عبر رقم هاتفها، وبدأ التواصل بينهما. إلتقيا لأول مرة في حفلة Vanity Fair Oscars عام 2017، قبل أشهر قليلة من حفلة ​Met Gala​ حيث فاجأ الجميع، وركع أمامها وقال لها: انت حقيقية. اين كنت كل حياتي؟ ويقيا يتراسلان ويتغازلان قبل أن تصبح علاقتهما جدية حتى شهر أيار/مايو عام 2018. وفي شهر تموز/يوليو 2018 تقدم نيك جوناس لخطوبة بريانكا، وأكدا الخبر في شهر آب/أغسطس من العام نفسه.

زواجه من بريانكا شوبرا

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2-18 دخل نيك جوناس القفص الذهبي وتزوج من بريانكا شوبرا، بزفاف إمتد على عدة ليالي، وتم الاحتفال على الطريقة الهندية وعلى الطريقة الغربية، وشكل هذا العرس حديث الصحافة لعدة أيام، وشغل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضخامته.

ثروة نيك جوناس الضخمة

قدرت الأبحاث المالية في شؤون الفنانين أن ثروة نيك جوناس وصلت الى 28 مليون دولار، أما ثروة زوجته بريانكا شوبرا فتصل الى 28 مليون دولار أيضاً، وذلك بسبب مسيرتها الطويلة منذ أن تم إنتخابها ملكة جمال الكون في عام 2000.

يذكر أن بريانكا شوبرا تكبر نيك جوناس بـ10 سنوات، إلا ان ذلك لم يؤثر على علاقتهما أبداً.