خاص الفن- فيفي عبده تكثف استعداداتها قبل العودة للرقص في حفلات رأس السنةخاص الفن- آن ماري سلامة...

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة المصرية فيفي عبده استعدادتها للعودة الى الرقص من جديد، بعد اعلانها العدول عن قرار الاعتزال الذي إتخذته من فترة، حيث تعاقدت على المشاركة في إحياء حفلين ليلة رأس السنة، الأول بمشاركة حكيم والثاني بمشاركة محمد فؤاد.

وقبل اتخاذ هذا القرار، شاركت عبده طوال الفترة الماضية بفيديوهات رقص نشرتها على السوشيال ميديا، ولاقت قبولاً كبيراً من الجمهور، خصوصاً وأنها إستطاعت خسارة جزء كبير من وزنها، لتقرر في النهاية الرقص بحضور الجمهور وتحصل على ردود الأفعال منهم مباشرة.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت مبتعدة عن المشاركة في أعمال فنية خلال السنوات الماضية، حيث كان آخر عمل قدمته مسلسل "يا انا انتي" مع الفنانة سمية الخشاب عام 2015، فيما قدمت على خشبة المسرح في الفترة الماضية مسرحية "حارة العوالم".