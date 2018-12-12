خاص الفن- آن ماري سلامة ووسام صليبا إلى جانب طوني عيسى

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثلة ​آن ماري سلامة​ والممثل ​وسام صليبا​ سيخوضان تجربة جديدة في مسلسل لبناني سوري جديد الى جانب الممثلين ​طوني عيسى​ وسلوم حداد وغيرهما. سيتم قريبا الانطلاق بتصوير المسلسل الجديد اللبناني السوري وسيكون عبارة عن قصص متعددة مؤلفة من 10 حلقات. ​من ناحية أخرى يخوض ​طوني عيسى​ مع سارة ابي كنعان والممثلة جومانا شمعون والممثلة ​ختام اللحام​ وغيرهم تجربة درامية جديدة، وستتولى إخراج العمل لأوّل مرة المخرجة والمنتجة ​كريستال روجيه السكاف​، من كتابة ​فريدي تنوري​، والذي أيضا له حصة في هذا المسلسل من ناحية التمثيل.

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